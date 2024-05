Loreen live: Die ESC-Gewinnerin kommt 2025 auf Tour nach Deutschland

Die schwedische Sängerin wird Shows in Oberhausen, Berlin und München spielen. Alle Infos dazu hier.

Loreen ist die einzige Frau und eine von nur zwei Personen, die den Eurovision Song Contest bereits zweimal gewonnen hat. Für ihr Heimatland Schweden nahm sie mit ihren Songs „Euphoria“ im Jahr 2012 und vergangenes Jahr mit „Tattoo“ den Sieg mit nach Hause. Kurz bevor am Samstag (11. Mai) das Finale des diesjährigen ESC stattfindet, kündigt die Sängerin für 2025 eine neue Tour an. Für drei Gigs wird sie auch nach Deutschland kommen und Konzerte in Oberhausen, Berlin und München spielen.

Loreen auch dieses Jahr wieder auf der ESC-Bühne

Dass der musikalische Wettbewerb dieses Jahr in Malmö stattfindet, hat Schweden Loreen und ihrem Sieg 2023 zu verdanken. Auch dieses Jahr wird die Sängerin wieder auf der ESC-Stage beim Finale stehen, sie tritt allerdings nicht als Teilnehmerin an. Stattdessen widmet sie den Live-Moment ihren Fans, denen sie damit ein „herzliches Geschenk“ zurückgeben möchte, so die 40-Jährige gegenüber dem schwedischen Fernsehsender „SVT“.

Als weiteres Geschenk kündigte die Künstlerin am Dienstag (07. Mai) auf Instagram ihre kommende Tournee an, die sie mit einem Konzert am 15. Februar in Utrecht in den Niederlanden starten wird. „Die Tour letztes Jahr war eine der besten Zeiten meines Lebens … Die nächste Tour ist nur für euch“, schreibt sie zu der Ankündigung.

Alle Infos zu Tickets und Terminen

Für ihre Gigs in Deutschland kommt Loreen im Februar nach Oberhausen und Berlin sowie im März nach München. Außerdem wird die Musikerin schon dieses Jahr, Anfang September, ein weiteres Konzert in der bayrischen Landeshauptstadt beim Superbloom Festival geben.

Tour-Termine von Loreen im Überblick:

16.02.2025, Oberhausen – Turbinenhalle

25.02.2025, Berlin – Huxleys

04.03.2025, München – Muffathalle

Tickets für Loreens Konzerte wird es ab Donnerstag, den 09. Mai, um zehn Uhr im Ticketmaster Pre-Sale geben. Der offizielle Vorverkauf startet dann einen Tag später zur gleichen Zeit. Die Prio-Tickets sind bereits seit Mittwoch (08. Mai) erhältlich.