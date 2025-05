Lorde: Tour für Dezember angekündigt

Für einige Zeit war es still um Lorde. Ende April erschien dann aber ihr neuer Song „What Was That“ – der Auftakt für ihr kommendes Album. Außerdem steht jetzt fest: Im Dezember geht die Musikerin wieder auf Tour.

Neue Musik seit Lordes „Wiedergeburt“

Ihr neues Album VIRGIN ist für den 27. Juni angekündigt und folgt auf ihre bisherigen Platten SOLAR POWER, MELODRAMA und PURE HEROIN. Mit der Single „What Was That“ lieferte die 28-Jährige bereits einen Vorgeschmack auf das neue Projekt. Sie selbst erklärte in einem Interview mit dem „Document Journal“, dass es sich dabei um „die erste Musik meiner Wiedergeburt“ handelt. Themen wie das Ende einer jahrelangen Beziehung, die Veränderung und Akzeptanz des eigenen Körpers und eine neue Auseinandersetzung mit Geschlechtsidentitäten scheinen dabei den Weg von Lordes privatem Leben in ihre Musik gefunden zu haben.

Mit dem anstehenden Album geht die Neuseeländerin Ende des Jahres auch auf „Ultrasound“-Tour und wird für drei Konzerte nach Deutschland kommen. Auf Instagram teilte sie mit: „Ich bin sehr stolz und freue mich, dass ich meine talentiertesten Freunde zur Unterstützung mitbringen kann.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hier die Deutschland-Gigs der „Ultrasound“-Tour im Überblick:

01.12.2025 – München, Zenith

03.12.2025 – Köln, Palladium

05.12.2025 – Berlin, Max-Schmeling-Halle

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Tickets für die Shows sind ab Freitag, dem 16. Mai, ab 10 Uhr über Eventim und für das Konzert in München zusätzlich über www.muenchenticket.de erhältlich.