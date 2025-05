Lorde: Gespräche über Geschlechtsidentität mit Chappell Roan

Lorde kündigte bereits an, dass sie sich auf ihrem kommenden Album VIRGIN nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich wie nie zuvor öffnen wird. Ein Thema, das sie dabei immer wieder anspricht, ist ihre Geschlechtsidentität. Besonders Chappell Roan scheint dabei eine wichtige Gesprächspartnerin gewesen zu sein.

„Ich bin eine Frau, außer an den Tagen, an denen ich ein Mann bin“

Als Sängerin Chappell Roan Lorde ganz direkt fragte: „Bist du jetzt nonbinär?“, konnte die Neuseeländerin mittlerweile eine Antwort darauf geben, mit der sie sich selbst zu identifizieren scheint. In einem Interview mit „Rolling Stone“ gab sie mehr über das Gespräch der beiden preis. Sie erklärte wohl: „Ich bin eine Frau, außer an den Tagen, an denen ich ein Mann bin.“ Lorde fügte nun im Interview hinzu: „Ich weiß, das ist keine sehr befriedigende Antwort, aber ein Teil von mir sträubt sich wirklich dagegen, es in eine Schublade zu stecken.“

Trotzdem identifiziert sich die Sängerin derzeit mit den weiblichen Pronomen „Sie/Ihre“. Sie befände sich geschlechtlich „in der Mitte“. Dennoch stellte Lorde klar: „Ich glaube nicht, dass [meine Identität] radikal ist.“

Genderidentität ist auch Thema auf Lordes kommenden Album

„Ich sehe diese unglaublich mutigen jungen Menschen, und es ist kompliziert“, erklärte die 28-Jährige. „Das privat zu sagen, ist eine Sache, aber ich möchte klarstellen, dass ich niemandem, der mehr auf dem Spiel hat als ich, den Platz wegnehmen möchte. Denn als wohlhabende, cis-weiße Frau bin ich vergleichsweise sehr sicher.“

Geschlechtsidentität ist auch ein Thema, das sich in VIRGIN wiederfinden soll. Der erste Track der Platte beinhaltet wohl die Lyrics: „Some days I’m a woman / Some days I’m a man.“

Das Artwork des Albums deutet auf ein weiteres intimes Thema hin. Es präsentiert eine Röntgenaufnahme, die mutmaßlich Lordes Beckenbereich zeigt, wobei neben einer Gürtelschnalle und einem Reißverschluss auch ein T-förmiges Objekt zu sehen ist. Vor allem aufgrund der Position erinnert es stark an eine Verhütungsspirale.

Wie eine Verhütungsspirale auf dem Cover zu VIRGIN landete

Die Sängerin verriet bereits, dass sie sich Ende 2023 dazu entschied, ihr Verhütungsmittel abzusetzen. Während dieser Zeit habe sie auch die bereits erschienene Single „What Was That“ sowie den noch nicht veröffentlichten Song „Man of the Year“ geschrieben. Durch den Verzicht auf das Verhütungsmittel habe sie ein spezielles Gefühl, „eine Art Verbindung zwischen mir und dieser regulierten Weiblichkeit durchtrennt zu haben“, verspürt. Im Zuge dessen habe es ihr erlaubt, sich gegenüber anderen Dingen „zu öffnen“.

Genauer erklärte die Künstlerin: „Ich hatte seit zehn Jahren keinen Eisprung mehr. Und als ich das erste Mal einen Eisprung hatte, kann ich gar nicht beschreiben, wie verrückt das war. Als ob ich eine der besten Drogen genommen hätte. Es klingt verrückt, aber ich hatte das Gefühl, als wäre ich plötzlich nicht mehr weiblich. Und ich war fest davon überzeugt, dass sich dadurch alles öffnen würde.“

Lordes neues Album VIRGIN ist für den 27. Juni angekündigt. Bisher liefert die Single „What Was That“ einen ersten und einzigen Vorgeschmack. Die Musikerin selber beschrieb die Platte aber als „die erste Musik meiner Wiedergeburt“.