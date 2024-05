London Grammar kommen nach Deutschland

Im Herbst wird die Band in Frankfurt und Berlin spielen.

„Europa, wir können es kaum erwarten, für dich zu spielen“, kündigen London Grammar ihre bevorstehende Tournee bei Instagram an. Im Herbst wird die britische Band in den Arenen Europas spielen. Damit können sich Fans auf ein Live-Erlebnis des am 13. September erscheinenden Albums THE GREATEST LOVE freuen.

London Grammar aus London? Falsch!

Es wirkt fast, als müsse man die Herkunft der Band gar nicht mehr recherchieren. Doch gut, wenn man das trotzdem tut. Denn London Grammar kommen nicht, wie man wegen des Namens denken könnte, aus London, sondern aus dem davon drei Stunden entfernten Nottingham. Sängerin Hannah Reid und Gitarrist Dan Rothman haben sich dort 2009 an der University of Nottingham kennengelernt.

London Grammar begannen zunächst als Coverband. Mit dem Beitritt des Schlagzeugers Dominic Major entstanden die ersten eigenen Lieder. Es folgten weitere lokale Auftritte vor meist kleinem Publikum, wobei die drei noch weitgehend unbekannt blieben. Im Dezember 2012 veröffentlichten die Gruppe ihre erste Single „Hey Now“, was ihren Durchbruch markierte.

Neues Album THE GREATEST LOVE kommt im Herbst

Mit „Kind Of Man“ veröffentlichen London Grammar am 17. Mai die zweite Single ihres angekündigten Albums. Mit wachsender Diskografie scheint auch das Selbstbewusstsein zu steigen. So sagt Frontfrau Hannah Reid über die neue Musik: „Es ist uns egal, was andere denken. Wenn wir es lieben, machen wir es.“ Deswegen hat die Gruppe auch den Großteil des kommenden Albums selbst produziert. „Als wir eine junge Band waren, fanden wir Magie mit älteren, sehr erfahrenen Produzenten, und das war wichtig – wir haben viel gelernt“, so Reid weiter. „Aber jetzt werden wir zu diesen Leuten, und das bedeutet, dass wir wirklich produktiv und selbstständig sein können.“

London Grammar kommen für zwei Termine nach Deutschland

Ihr viertes Studioalbum wird die Band im Herbst auf Arena-Tour bringen. Deutschland kann sich bei den Terminen glücklich schätzen: Von fünf Europashows finden gleich zwei in Deutschland statt – guter Schnitt. Nach Paris, Brüssel und Amsterdam werden London Grammar ihren Tourabschluss mit Gigs in Frankfurt und Berlin feiern, MUSIKEXPRESS präsentiert.

Das sind die Konzerttermine:

05. November: Frankfurt, Jahrhunderthalle

07. November: Berlin, UFO Velodrom

Der offizielle Ticketverkauf startet am Freitag, den 31. Mai ab 10:00. Wer das kommende Album der Band vorbestellt, kann sich die Karten bereits ab Donnerstag, den 30. Mai um 10:00 erwerben.