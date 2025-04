Little Simz verschiebt Album-Release

Rapperin Little Simz muss ihr Album verschieben. Verantwortlich für den Release-Verzug ist ein Filmdreh.

Little Simz steht bald wieder vor der Kamera

Eigentlich sollte LOTUS am 9. Mai erscheinen. Nun kündigte Little Simz jedoch an, das Werk erst am 6. Juni auf den Markt zu bringen, also ganze vier Wochen später. Über Instagram teilte die britische Musikerin mit, dass die Zeitpläne verschiedener Projekte kollidieren würden – „wegen des Drehplans für einen Film, der gerade reinkam“.

Sie führte aus: „Als ich früher gefragt wurde, ob Musik und Schauspielerei auch mal hektisch würde, habe ich immer abgewunken. Jetzt ist diese Zeit allerdings gekommen.“ Little Simz ist sich bewusst: „Das ist weder ideal für mich noch für euch. Vertraut mir, ich habe versucht, es anders zu lösen, aber dann hätte ich den Film nicht machen können.“

Am Schluss ihres kurzen Statements bedankte sich die 31-Jährige vorab für die Geduld ihrer Fans, die sich nun noch länger mit den vorab veröffentlichten Singles „Flood“ und „Free“ begnügen müssen. Um was für einen Film es sich handle, führte sie nicht aus.

Vorgänger NO THANK YOU war ein Chart-Erfolg

Bei LOTUS handelt es sich um das sechste Album der Musikerin. Es folgt nach zweieinhalb Jahren auf NO THANK YOU (2022), das wie bereits seine beiden Vorgänger in Großbritannien auf Platz 1 der R’n’B-Charts landete.

Little Simz ist zeitgleich schon immer auch als Schauspielerin unterwegs. So war sie beispielsweise in der Netflix-Serie „Top Boy“ (2019–2023) sowie zuletzt in „The Power“ (2023) zu sehen. In dem Marvel-Film „Venom: Let There Be Carnage“ (2021) hatte sie einen Cameo-Auftritt und sang den Titelsong.