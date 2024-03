„Freaky Friday“: Lindsay Lohan bestätigt Fortsetzung

Über 20 Jahre später wird es eine Weiterführung des 2003er Kult-Films geben. Mehr Infos hier.

Seit 2023 kursieren Gerüchte, dass an einer Fortsetzung des 2003er Films „Freaky Friday – Ein voll verrückter Freitag“ gearbeitet wird. Nun hat die Hauptdarstellerin Lindsay Lohan bejaht – das Projekt sei sogar schon in Arbeit.

„Wir sind beide aufgeregt“

Im Gespräch mit Andy Cohen in der „SiriusXM Show“ bestätigte Lohan die Spekulationen und erzählte weiterhin, dass Co-Star Jamie Lee Curtis ebenfalls für den Streifen zurückkehren würde. Der Moderator fragte nach dem Droppen der News die 37-Jährige nach einem möglichen Zeitplan dazu, aber Lohan entgegnete: „Das werde ich noch nicht sagen, ich möchte nicht zu viel verraten. Wir sind beide aufgeregt!“

Sowohl Lohan als auch ihre mittlerweile 65-jährige „Freaky Friday“-Kollegin hatten erst kürzlich ihr Interesse an einer Neuauflage des Kult-Films bekundet. In einem 2023er Jubiläumsartikel der „New York Times“ erzählte Curtis, sie habe „ihre Freunde bei Disney angerufen und gesagt: ‚Es fühlt sich an, als ob ein Film gemacht werden sollte.‘“ Und Lindsay Lohan dazu: „Jamie und ich sind beide offen dafür, also überlassen wir es den Verantwortlichen. Wir würden nur etwas drehen, was die Leute absolut lieben würden.“

Wer Regie bei der Neuauflage der Körpertausch-Komödie übernehmen und wer weiterhin zum Cast gehören wird, ist aktuell nicht bekannt. Auch welche Herangehensweise bei der Story gewählt ist, ist unklar.

Lindsay Lohan lässt die 2000er neu aufleben

„Freaky Friday“ ist nicht der einzige Lindsay-Lohan-Streifen aus den frühen Nullerjahren, welcher ein Reboot bekommt. Vor Kurzem trat sie für einen Cameo-Auftritt im Musical-Remake von „Mean Girls“ wieder vor die Kamera.