Liam Gallagher scherzt über Tour mit Blur – und Support-Acts für Oasis

Liam ist zu Späßen aufgelegt – nicht nur in Sachen Support Acts, sondern auch über eine Tour mit Blur.

Wer Oasis auf ihrer 2025 stattfindenden Reunion-Tournee in Großbritannien supporten darf, steht bislang nicht fest – Frontmann Liam Gallagher hatte aber bereits angedeutet, dass es sich dabei um einen etablierten Act handeln soll. Nun sorgte der Sänger mit einer Twitter-Umfrage für Furore, in der er den Anschein machte, zwei bekannte (und befreundete) Bands gegeneinander auszuspielen.

„Richard Ashcroft oder Manic Street Preachers als Support“, fragte er seine Anhänger auf der Kurznachrichtenplattform X.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Liam Gallagher beschwichtigt Richard Ashcroft

Vier Minuten später legte Liam Gallagher nach: „Die Manics werden es!“

Richard Ashcroft musste aber nicht lange traurig sein, denn weitere fünf Minuten später erklärte Liam Gallagher: „Nur ein Scherz, wir stechen nie ohne den einen und einzigen RICARDO in See, er ist unser Junge vom ersten Tag an, komm an Bord, Rkid.“

Liam scherzt über Tour mit Blur

Auch die Bitte vieler Fans, Oasis‘ ehemalige „Erzfeinde“ Blur als Support-Act mitzunehmen, wurde von Liam thematisiert. Liam scherzte sogar über eine gemeinsame Tour.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Live-Album in Planung (?)

„Ich liebe Blur und irgendwann müssen wir eine ‚Old Dears’-Tour machen“, so Liam Gallagher. Mal sehen, wen Oasis dann tatsächlich mit auf Tournee nehmen werden. Für ihre Nordamerika-Tourdaten steht indes schon ein Support-Act fest: Cage The Elephant haben die Ehre, für die Gallagher-Brüder zu eröffnen.

Für all diejenigen, die kein Ticket für eines der Konzerte in UK oder Irland ergattern konnten oder sich von Anfang an den Stress mit dem dynamischen Preissystem von Ticketmaster ersparen wollten, scheint eine Entschädigung in Sicht. Eine nahestehende Person der Band verriet nämlich, dass Oasis einen Live-Mitschnitt ihrer Auftritte plane.