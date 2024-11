Lady Gaga wird bei nächsten „Wednesday“-Staffel dabei sein

Die Dreharbeiten laufen bereits. Hier alles, was wir zur kommenden Staffel der Netlix-Serie wissen.

Lady Gaga hat die nächste Schauspielrolle ergattert. Sie wird nun auch bei der Weiterführung der Horror-Serie „Wednesday“ dabei sein. Welchen Part die US-Musikerin und Mimin in der Netflix-Produktion übernimmt, wurde jedoch noch nicht öffentlich geteilt.

Wie geht es weiter?

Abgesehen von der Info, dass die 38-Jährige das Cast um Protagonistin Jenna Ortega erweitern wird, kann von „Entertainment Weekly“ lediglich berichtet werden, dass die Dreharbeiten angelaufen sind und sich Lady Gaga dafür in Europa aufhalten könnte. Im April 2024 wurde bereits mit dem Filmen in Irland losgelegt.

Auch wann die neuen Episoden mit Gaga ausgestrahlt werden sollen, ist derzeit unklar. Die erste Staffel flimmerte bereits Ende 2022 über die heimischen Bildschirme – frische Folgen werden von Fans der Serie um Wednesday Addams, die als Schülerin an der Nevermore Academy anfängt und dort in mysteriöse Mordfälle verwickelt wird, längst heiß erwartet.

Jenna Ortega könnte es sich vorstellen

In einem Interview mit „Variety“ im Januar 2023 bei den Golden Globes kam Ortega schon mal auf Gaga in der „Wednesday“-Welt zu sprechen. Denn da sagte sie: „Ich bin mir sicher, Netflix würde das lieben.“ Die 22-Jährige dachte sogar schon darüber nach, wie man die Sängerin am besten einbauen könnte. „Mrs. Thornhill [Christina Ricci] und Wednesday hatten diese seltsame Mentor-Beziehung oder verstanden sich auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn Lady Gaga also dabei wäre, denke ich, müssten es zwei Monster sein, die sich verstehen.“

Ansonsten gilt es in der zweiten Staffel mit dem Cliffhänger umzugehen, den die Show offengelassen hatte. Es muss geklärt werden, wer Wednesdays Stalker ist und wie sich die Freundschaft zu Enid (Emma Meyers) weiter ausbauen lässt.