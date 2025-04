In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Paula Irmschler die High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler*in, welche Platte, welcher Look von Wham lohnt sich (nicht) – und ist „Narcotic“ von Liquido wirklich der beste Song der Neunziger? In der Folge zur KW 25/2020 geht es außerdem um Dokus, Podcasts und englische Punkbands. Liebe Nagetiere mit Popkultur-Hintergrund, entzündet die Fackeln, stellt euch ins Licht. Die neue Popwoche ist da!