Lake – Westcoast an der Waterkant

Die erste große Tournee der neuen deutschen Band Lake fiel zum Glück nicht vollständig in den Teich: Als Gitarrist Alex Conti Anfang Dezember in Ludwigshafen miteinem Abzeß an der linken Mandel zu einer Notoperation eingeliefert wurde, hatten die Hamburger im Vorprogramm von Wishbone Ash bereits acht vielversprechende Gigs absolviert. Bei den letzten Konzerten vor dem […]