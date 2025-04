„GEBOREN, AUFGEWACHSEN, MUSIK GEMACHT – STEFAN STOPPOK beschränkt sich, wie in seiner offiziellen Biographie, gern aufs Wesentliche. Seit 20 Jahren geht der Hendrix-Fan und gelernte Straßenmusiker seinen Weg, mit offenen Ohren für alles handgemachte zwischen Folk und Rock und wachem Verstand für die kleinen Momente und großen Gefühle. In dem verwinkelten ehemaligen Plüsch-Puff in der […]