Gangsta, Glitzer, Gitarren und „gude“ Laune – So war das MS Dockville 2019

The Chats muss man auf dem Radar haben, Italopop kann so schön (schräg) sein, das Team von Billie Eilish muss am Sound arbeiten – und wenn Rapper sich frauenpolitisch äußern, kann es unfreiwillig komisch werden. Das sind vier von vielen Erkenntnissen, mit denen wir vom 12. MS Dockville Festival (16. bis 18. August) aus dem sonst grauen Industriehafengelände im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg zurückgekehrt sind.