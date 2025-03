Schottland darf stolz auf die Hardrock-Formatlon Nazareth sein, die im Juli 1970 dort entstand. Die Basis der Gruppe war das Städtchen Dunfermline, in dem anfänglich viele Klub-Auftritte erfolgten. Obwohl die Popularität innerhalb der schottischen Grenzen sehr schnell gigantische Formen annahm, hatte man in England bis 1972 noch niemals von Nazareth gehört. "London ist immer noch das Mekka der Popindustrie. Das ganze Showgeschäft ist dort ansässig, und wenn man als Gruppe international durchbrechen will, bleibt einem nichts anderes übrig, als nach London zu fahren," erklärt Pete Agnew, der Bassist der Gruppe. Es dauerte bis zum Frühjahr 1972, bevor Nazareth die grosse Reise ins 'gelobte' England antrat. Sie gaben ihren Halb-Profi Status auf und wurden Berufsmusiker. Nach einigen Wochen war der Name Nazareth in London ein Begriff und nach mehreren kolossalen Klub-Konzerten nahmen sie ihre ersten LP's 'Nazareth' und 'Exercises' auf. Ihre Single 'Broken Down Angel' schoss raketenhaft in die Hitparaden. Sie gingen zusammen mit Deep Purple auf England-Tournee und fielen - abermals nach einer Purple-Tournee, die diesmal durch Amerika führte - über Europa her. Nach einem schüchternen Start in deutschen Klubs, begann die europäische Viktoria. Jetzt, 4 Jahre nach der Gründung, spielt Nazareth in Europa durchschnittlich vor 5-10.000 Leuten. Ihre letzten LP's 'Loud 'N' Proud' und 'Rampant' erzielten ausserordentllche Verkaufsfolge. Kurz, mit Nazareth läuft's prima! Wir trafen die Nazarether In London und stellten Ihnen zu den Themen Roger Glover und Rampant einige Fragen: