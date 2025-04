Bonnie Tyler live in Suhl

Ja, Josef Winkler kommt uns schon wieder mit seiner Tochter, aber dann sehr massiv mit Bonnie Tyler und einem Geständnis. Besser so, Jenny aus Pankow? Machen Sie mit beim Flirtmarathon!“, empfiehlt mir mein E-Mail-Anbieter in einer seiner „Info“-Mails. Ja, klar, sonst noch was? Mir steht hier das Wasser bis zum Hals, es brennt an allen […]