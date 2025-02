Kanye West lobt Kendrick Lamar und vergleicht Drake mit R. Kelly

Nach seiner Show beim Super Bowl feierte Ye Kendrick Lamar und zog dabei Drake in den Dreck.

Kanye West outete sich als Kendrick-Lamar-Fan: Der Rapper äußerte sich nach Lamars Halftime-Show beim diesjährigen Super Bowl positiv zu der Performance und ließ dabei auch kein gutes Haar an dessen Erzfeind Drake.

Eine Performance mit klarer Message für Drake

Was zuvor geschah: Mit seiner Halftime-Show schrieb Kendrick Lamar am 9. Februar beim Super Bowl Geschichte. Der Musiker, der vorheriges Jahr mit seiner Fehde mit Drake und daraus resultierenden Disstracks besondere Aufmerksamkeit aus aller Welt erlangte, bespielte am Sonntag als erster Solo-Rapper die begehrte Super-Bowl-Halftime-Show. Lamar stimmte seine größten Hits an, darunter auch „Humbe“, und holte Special Guests wie SZA und Samuel L. Jackson zu sich auf die Bühne. Der Höhepunkt seiner Show war aber sein mehrfach ausgezeichneter Drake-Disssong „Not Like Us“, für welchen sogar Drakes Exfreundin Serena Williams die Stage bestieg und mittanzte. Eine klare Message an den kanadischen „One Dance“-Interpreten.

Kanye West vergleicht Drake mit R. Kelly

Und jetzt: Nun äußerte sich auch Kanye West via X zu der Performance seines Musikkollegen. In seinem Post lobte der 47-Jährige Lamar in höchsten Tönen, meinte sogar die Show sei seine Liebste seit der Michael-Jackson-Ära. Während seiner Lobrede war sich West aber auch nicht zu schade, um auf die Drake-Hass-Tirade aufzuspringen.

„Ich fand die Show wirklich toll“, so Ye. „Sie war super einfach, die Flagge war frisch. Und dann, als sie „Humble“ spielten, wie sich die Köpfe der Leute bewegten. Ich war geschockt.“

Auf seine Lobrede folgte dann seine Meinung zu Drake. Darin zog West ganz ungeniert drastische Vergleiche. „Drake ist fast wie die neue Generation von R. Kelly“, sagte der „Violent Crimes“-Interpret und nahm dabei Bezug auf die Pädophilen-Gerüchte um Drake herum, die Lamar in seinem Disstrack „Not Like Us“ ebenfalls besingt. Der Vergleich zu R. Kelly basiert dabei darauf, dass dieser wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern eine 30-jährige Haftstrafe absitzt. „R. Kelly hatte damals die großen Hits und all das, und die Idee, die in Kendricks Song angesprochen wird, ist genau das, wofür R. Kelly eigentlich hinter Gittern sitzt.“, meinte West weiter.