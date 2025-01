Kanye West: Erste neue Yeezy-Sneaker nach Adidas-Streit

Zuletzt tönte er online noch gegen Adidas: „Hört auf, mich zurückzuhalten!“ Jetzt bringt er ohne die Marke Neues heraus.

Statt neuer Musik, neue Schuhe: Kanye West hat auf seinem „Yeezy“-Instagram-Account einen neuen Sneaker angeteasert. Wenn dieser wirklich auf den Markt kommt, ist es der erste neue der Marke, der seit dem Bruch mit Adidas herauskommt.

Adidas

Der All-Black-Treter

Der angekündigte Treter ist ein Schuh ganz in Schwarz. Der Name des Modells: BL-01. Womöglich eine Anlehnung an sein immer mal wieder angemeldetes Album BULLY. Auf den Socials gibt es einen Clip mit dem Prototypen zu sehen, in dem erkennbar wird, dass der Sneaker ohne Schnürsenkel daherkommt und eine geriffelte Sohle hat.

Hier ein erster Eindruck von BL-01:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ye will sich wohl nicht mehr zurückhalten lassen

Erst im Oktober 2024 konnte der Rechtsstreit zwischen West und Adidas durch einen Vergleich beigelegt werden. Die Sportmarke wollte sich vom Rapper, Produzenten und Modeschöpfer trennen (sie hatten zuvor gemeinsam an Yeezy gearbeitet), da Adidas die antisemitischen Aussagen des US-Stars nicht mit dem Unternehmen vereinbar sah.

Zuletzt regte sich Ye erneut über die Handhabung der Dinge auf Instagram auf und beteuerte „phänomenale Arbeit“ für Adidas gewuppt zu haben und sich nun unfair behandelt fühlen würde. Der Grund fürs Ranten: Adidas würde seiner Meinung nach mit Absicht das Google-Ranking seiner Website yeezy.com verschlechtern. So würde man beim Googlen des Suchbegriffes „Yeezy“ als erstes auf die Adidas-Seite gelangen. Als nächstes erscheinen als Vorschläge Re-Seller-Websites, aber eben nicht die Adresse von Ye selbst. Er prangert das an.

In seinem Statement in den Socials hieß es dazu unter anderem: „Hört auf, eure Moves halten mich zurück. Unsere Partnerschaft ist fertig. Ihr seid eine 60-Millarden-Dollar-Firma, die meine Konten eingefroren hat. Jetzt, wo ich wieder auf den Beinen bin, werde ich nicht dafür stehen.“ Er würde sich „unterdrückt“ fühlen. Doch er wolle jetzt mehr denn je sein eigenes Ding durchziehen: „Die Leute wollten mich glauben lassen, dass ich das nicht alleine schaffen kann. Yeezy ist für die Leute, alles andere stand im Weg.“

Wann erscheint der neue Yeezy-Schuh?

Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es derzeit wohl noch nicht für das neue Schuhwerk.

Anklagen

Kanye West war zuletzt auch in den Schlagzeilen, weil er angeblich das Model Jennifer An bei Dreharbeiten zu einem Musikvideo mit beiden Händen gewürgt und mit seinen Fingern oral penetriert haben soll. Der Vorfall soll 2010 im New Yorker Chelsea Hotel stattgefunden haben, während der Aufnahmen zum Video von „In For The Kill“ der Musikerin La Roux. Der Rapper war hier für einen Cameo-Auftritt engagiert worden. Das Model beschuldigt West in einer im November eingereichten Klage der sexuellen Nötigung und des Strangulierens.

Plus: Erst Mitte November 2024 wurde Kanye West, der sich selbst „Ye“ nennt, von einem ehemaligen Mitarbeiter verklagt. Dieser behauptete, West habe ihn mit antisemitischen Tiraden bedrängt und ihn genötigt, in seiner Hotelsuite zu warten, während West in einem Nebenzimmer mit seiner Frau Bianca Censori und einer Masseurin lauten Sex hatte. Auch weitere Klagen gegen den Musiker wegen antisemitischer Aussagen sowie sexueller Belästigung, zum Beispiel im Falle seiner ehemaligen Assistentin Lauren Pisciotta, stehen nach wie vor im Raum.