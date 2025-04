„John Wick“: 5. Teil soll kommen – und noch mehr

Keanu Reeves goes Berghain: Sven Marquardt in „John Wick 4“ zu sehen

Der neue „John Wick“-Film, und damit der fünfte Teil der Action-Reihe wurde angekündigt. So kehrt auch Keanu Reeves wieder für die Rolle des Titelhelden zurück, genauso wie Chad Stahelski. Folglich werden der Hauptdarsteller und der Regisseur wieder gemeinsam am Abenteuer arbeiten.

Was bisher bekannt ist

Details zum Plot des neuen Films oder zum weiteren Cast gibt es noch nicht. Es ist aber anzunehmen, dass der Titel „John Wick: Kapitel 5“ lauten könnte, ganz nach dem Vorbild seiner Vorgänger. Auch mit dabei sind die Produzent:innen Basil Iwanky und Erica Lee. Adam Folgelson, Vorsitzender der Lionsgate Motion Picture Group, sagte dazu: „Keanu, Chad, Basil und Erica würden nicht zurückkehren, hätten sie nicht etwas wahrhaft Phänomenales und erfrischend Neues mit diesen Charakteren und dieser Welt zu sagen. Wir können es kaum erwarten, dem Publikum zu zeigen, wohin uns die Reise als Nächstes führt.“

Das is allerdings nicht das einzige Comeback, dass für Keanu Reeves ansteht. Am 5. Juni erscheint das Action-Spin-Off „From the World of John Wick: Ballerina“ in den Kinos.

„John Wick“ als Anime

Aber es gab noch eine weitere Ankündigung von Lionsgate: Es soll eine weitere „John Wick“-Produktion als Anime-Prequel geben, die vor dem ersten Film von 2014 ansetzt. Dabei wird Reeves zwar nicht vor der Kamera zu sehen sein, aber seine Figur selbst vertonen. Das Drehbuch zum Anime stammt von Vanessa Taylor und die Regie soll Shannon Tindle übernehmen.

Im „John Wick“-Franchise geht es um den gleichnamigen ehemaligen Auftragskiller. Nach dem Tod seiner Frau wird sein Leben jedoch erneut ins Chaos gestürzt und angetrieben von Rache, kehrt er so wieder in die Welt der Bösen zurück. Die Reihe ist bekannt für ihre Action-Szenen mit brutalen Kämpfen und Schießereien. Mit jedem Film wächst die Geschichte von John Wick weiter, während er sich immer wieder gegen seine Feinde behaupten muss.

Mehr zu Keanu Reeves

Keanu Reeves feierte als Hauptfigur Neo in den „Matrix“-Filmen große Erfolge, außerdem ist er für Science-Fiction-Fans in diversen anderen Filmrollen sowie im Videospiel „Cyberpunk 2077“ präsent. Anfang des Jahres sorgte er für Überraschung bei seinen Fans, nachdem er in „Severance“ dem animierten Lumon-Gebäude in der Folge „Hello, Ms. Cobel“ seine Stimme lieh.