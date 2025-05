John Legend über Kanye West: „Es ist traurig“

Dass Kanye Wests Image unter seinen Hasstiraden gelitten hat, sollte kein Geheimnis sein. Doch blieb es nicht nur dabei – auch Freundschaften sind zerbrochen. „Er hatte so viel Optimismus, so viel Kreativität“, erzählte John Legend „The Sunday Times“ am Samstag (10. Mai). „Es ist manchmal traurig, ja sogar schockierend, zu sehen, wo er heute steht.“

Legend und West: Zwei Wege, ein Anfang

Dabei reicht seine Verbindung zu Kanye West weit zurück – bis in die frühen 2000er. Legend wurde bei Wests Label „GOOD Music“ unter Vertrag genommen, welcher auch große Teile von Legends Debütalbum GET LIFTED produzierte, das 2004 Platz vier der Billboard-Charts erreichte.

„Ich war zuvor von allen Plattenfirmen abgelehnt worden. Dann verkaufte sich The College Dropout in der ersten Woche 400.000 Mal, und plötzlich wollte jeder wissen, was in unserem Camp los war“, beschreibt der „All of Me“-Sänger diese Zeit.

Gemeinsam tourten sie, feierten Erfolge und wurden schließlich Freunde. Legend trat sogar bei Wests Hochzeit mit Kim Kardashian im Jahr 2014 auf.

War der Tod von Kanye Wests Mutter der Auslöser?

Doch inzwischen sei alles anders, so Legend. Für viele Fans kam Wests Wesensveränderung aus dem Nichts – so auch für John Legend: „Ich habe damals keinen Hinweis auf das gesehen, was wir heute erleben – seine Obsessionen mit Antisemitismus, Schwarzenfeindlichkeit – und es ist traurig, seinen Verfall mitanzusehen.“

Schon Wests politische Nähe zu Donald Trump belastete das Verhältnis der beiden Musiker. „Wir haben uns seither nicht mehr wirklich nahegestanden. [Kanye und ich] sind nicht mehr so sehr befreundet wie früher“, sagte er 2022.

Zwar wolle er West keiner Ferndiagnose unterziehen, doch für Legend begann der Wandel nach dem Tod von Wests Mutter Donda im Jahr 2007, der West etwa 15 Jahre später zwei Alben widmete. „Sein Abstieg begann damals und scheint sich in letzter Zeit beschleunigt zu haben“, so Legend.