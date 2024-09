James Cameron: „Terminator“ ist an manchen Stellen „ziemlich peinlich“

40 Jahre später blickt Cameron auf „The Terminator“ zurück und empfindet den Produktionswert als unangenehm.

Der Regisseur und dreifache Oscar-Preisträger James Cameron, der sich durch Blockbuster wie „Titanic“ und „Avatar“einen Namen gemacht hat, blickt anlässlich des 40-jährigen Jubiläums seines ersten großen Films „The Terminator“ auf seine Anfänge zurück. Obwohl als Klassiker und Meilenstein des Science-Fiction-Genres angesehen, ist Cameron mit einigen Aspekten seines Regiedebüts nicht mehr zufrieden.

James Cameron schämt sich für Teile von „The Terminator“

In einem Interview mit „Empire“ gestand der 70-Jährige, dass der Produktionswert des Films im Rückblick „ziemlich peinlich“ sei. „Ich halte ‚The Terminator‘ definitiv nicht für den Heiligen Gral“, erklärte Cameron offen. „Wenn ich mir den Film heute ansehe, gibt es Momente, die unangenehm sind. Aber man muss bedenken, dass wir mit den damals verfügbaren Ressourcen das Beste herausgeholt haben.“

Eine nüchterne Bewertung und das, obwohl der Film weltweit über 78 Millionen US-Dollar einspielte und sowohl seine Karriere als auch die von Arnold Schwarzenegger beflügelte.

Schwarzenegger, der damals als mörderischer Cyborg T-800 auftrat, entsprach ursprünglich nicht Camerons Vision der Figur. Doch diese unkonventionelle Besetzung erwies sich als einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg. „Viele Regisseure sind bei ihrem ersten Film sehr starr in ihrer Vision“, erklärte Cameron. „Ich bin froh, dass wir flexibel genug waren, um zu erkennen, dass Arnold eine perfekte Besetzung war, obwohl er nicht dem ursprünglichen Konzept entsprach.“

„Der Erfolg spricht für sich“: Cameron verteidigt „Terminator“-Dialoge

Neben seinen Selbstzweifeln über den Produktionswert steht Cameron jedoch voll hinter den Dialogen in „The Terminator“. Auf die häufig geäußerte Kritik, einige Dialoge seien unbeholfen oder gar peinlich, reagierte er gelassen: „Ich schäme mich für keinen meiner Dialoge. Offensichtlich habe ich einen niedrigeren Schamfaktor als viele andere“, so der Kanadier.

Er verwies auf den kommerziellen Erfolg seiner Werke, um seine Position zu untermauern: „Zeigen Sie mir Ihre drei Filme mit den höchsten Einspielergebnissen – dann reden wir über die Effektivität von Dialogen.“ „Avatar“, „Avatar: The Way of Water“ und „Titanic“ gehören zu den fünf umsatzstärksten Filmen aller Zeiten.

„Der Erfolg spricht für sich“, sagte er weiterhin. Das „Terminator“-Franchise, das mit dem ersten Film begann, hat sich seitdem auf mehrere Fortsetzungen und sogar eine Zeichentrickserie ausgeweitet. Die jüngste Erweiterung, „Terminator Zero“, debütierte erst kürzlich auf Netflix.

Rückkehr zu kleineren Projekten nach „Avatar“ geplant

In der Rückschau auf „The Terminator“ reflektiert Cameron nicht nur über seine Entwicklung als Regisseur, sondern auch über den Stellenwert des Films in seiner Karriere. „Als ich ‚Terminator‘ drehte, war ich noch ein Anfänger“, sagte er. „Ich war 29 Jahre alt und es war mein erster Regie-Job. Daher hat er einen besonderen Platz in meinem Herzen, auch wenn er handwerklich nicht perfekt ist.“

Arnold Schwarzenegger teilte bereits zuvor mit, wie er ursprünglich für die Rolle des Kyle Reese vorgesehen war, sich aber aufgrund eines Lunch-Treffens mit Cameron schließlich als Terminator wiederfand. Cameron plant unterdessen, sich in Zukunft wieder von „Avatar“ zu lösen und neue Projekte in Angriff zu nehmen, darunter die Verfilmung von „Ghosts of Hiroshima“.