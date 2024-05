Highfield-Festival: Alligatoah macht das Line-up komplett

2023 zog sich Alligatoah zurück – jetzt ist er mit neuer Musik auf dem Highfield Festival zurück.

Das Highfield Festival findet vom 16. bis 18. August 2024 am Störmthaler See, nahe Leipzig, statt. Bisher stand fest, dass Peter Fox, Provinz, Rise Against, Cro, Macklemore und Marsimoto als Headliner am Start sein werden. Am Freitag (31. Mai) überraschten die Highfield-Organisatoren die Festival-Gänger:innen mit einem weiteren Haupt-Act und der Tagesverteilung.

Der Veranstalter FKP Scorpio und Semmel Concerts verkündeten nun via Instagram den finalen Headliner des Highfields 2024. „Alli-Alligatoah! Die Katze ist aus dem Sack, die News gedroppt und der Hype real! 🎉 Der Sprach-Maestro vollendet als finaler Headliner unser epic Line-up und verspricht maximale Festival-Ekstase […]“, schreiben sie unter dem Reel in dem Alligatoah, bürgerlich Lukas Strobel, zu sehen ist.

„Whoop, whoop! Neben @alligatoahinfarbe als letztem Headliner haben wir die Tagesverteilung für euch. 📅🎉“, heißt es in einem zweiten Post.

Hier das gesamte Highfield Line-up sehen:

Im selben Atemzug weisen sie auf die Tagespässe hin, die ab jetzt als Alternative zu Wochenend-Tickets verfügbar sein sollen und jeweils 99 Euro kosten.

„Egal, wie, Hauptsache, ihr seid dabei und müsst euch von eurer Crew nicht erzählen lassen, was ihr verpasst habt. Also, Tickets eintüten und los! 🤝“, werben die Organisatoren.

Drei Tage mit über 40 Acts

Alligatoah reiht sich in eine bereits starke Liste von Headlinern ein. Der Freitag startet deshalb auch denkbar gut mit Peter Fox, dem Nachzügler Alligatoah und Provinz. Dazu Trettmann, Donots und viele weitere. Am Samstag stehen Rise Against und Cro auf dem Plan und am Sonntag verabschiedet sich das Highfield mit Macklemore und Marsimoto als Haupt-Acts von den Besucher:innen.

Am 22. März erschien Alligatoahs aktuelles Album und Comeback OFF, nachdem er sich 2023 für einige Wochen aus den Sozialen Medien zurückzog und bei Konzerten „1989–2023“ als Lebensdaten auf ein Banner schrieb. In gewisser Weise ist OFF wirklich eine „Wiedergeburt“. Die Platte schlägt musikalisch eine neue Richtung ein. Privat ein Metal-Fan, hat der Rapper seine Einflüsse nun auch in seine eigenen Songs eingebaut. Fans dürfen sich also auf einen freshen Alligatoah-Sound freuen. Nach der Festival-Saison geht es für den deutschen Liedermacher 2025 auf Tour.

Das sind Alligatoahs Tour-Termine in Deutschland: