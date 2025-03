Golden Leaves Festival 2025: John Glacier, Paula Carolina, MIA. & mehr dabei

ME präsentiert: Hanse Song Festival 2025 – Line-up jetzt komplett

Bald geht wieder die Festival-Saison los. Nur logisch, dass so langsam immer mehr Line-Ups festgezurrt werden. So auch beim Golden Leaves Festival. Die 2025er Version nimmt immer mehr Gestalt an – viele Acts für die zweitätige Glanz-Veranstaltung wurden bereits bekanntgegeben.

Das Open Air, das vom 30. bis 31. August in Darmstadt am Steinbrücker Teich an den Start gehen wird, lässt es auch bei der zwölften Edition richtig krachen. Und MUSIKEXPRESS präsentiert.

Golden Leaves Festival 2025: Diese Acts spielen live

Mayberg

Paula Carolina

Erobique

MIA.

Betterov

John Glacier

Ellice

Steintor Herrenchor

Blond

Ennio

Sons Of The East

Die Nerven

Matilda Mann

Tickets

Wochenendtickets können ab 75 Euro erworben werden, Tageskarten kosten jeweils 52 Euro.

Weitere Infos und Karten für die beiden Live-Musik-Tage im August gibt es auf der Website vom Golden Leaves Festival.