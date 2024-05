Fred again.. & Anderson .Paak veröffentlichen Single „Places To Be“

Fred again.. und Anderson .Paak haben gemeinsame Sache gemacht – so klingt „Places to Be“.

Am 31. Mai vor fast zehn Jahren war der damals Anfang 20 Jahre alte Frederick Gibson alias Fred again.. zum ersten Mal in Los Angeles. Mit seiner Freundin fuhr er im Auto und sie hörten den Song „Malibu“ von Anderson .Paak. Nun kam es zum Full-Circle-Moment, denn Fred again.. hat eine Single mit dem Künstler veröffentlicht. „Places to Be“ ist seine erste Zusammenarbeit mit dem mehrfach preisgekrönten Rapper, Songwriter und Instrumentalisten aus Kalifornien.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In der Produktion ist auch ein Sample der aus Alabama stammenden Rapperin CHIKA eingewoben: „Hello, I got places to be / Like me next to you / And you next to me“.

Fred again.. steht ein ereignisreicher Sommer bevor

Fred again.. wird bereits am 01. Juni mit Skrillex auf der Bühne stehen, zudem hat der britische Musikproduzent ausverkaufte Konzerte und Pop-up-Shows in Australien, Neuseeland, Mexiko und den USA geplant. „Places to Be“ ist nur eine von mehreren Stücken, die Fred again.. in letzter Zeit mit anderen Acts veröffentlicht hat. Auch „adore u“ mit Obongjayar und „ten“ mit Jozzy und Jim Legxacy sind erst kürzlich erschienen. Im April hatte der britische Künstler außerdem „USB001“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um den ersten Teil seines „unendlichen“ Albumprojekts. Nach dem digitalen Release erscheint am 14. Juni eine Limited Edition mit zwei Vinyls.