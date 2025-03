„Never Saw A Miracle“ heißt ein Song auf seinem Debüt-Album — von wegen. Liest sich die Geschichte des New Yorker Sängers, Songwriters und Saxophonisten Curtis Stieers doch eher wie das Drehbuch des amerikanischen Traums — „Vom Tellerwäscher zum Millionär“. Im Provinznest Lewision in Idaho wächst er auf. Verliebt sich mit zehn Jahren unsterblich in seine […]