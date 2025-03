Erykah Badu bringt nach 15 Jahren endlich ein neues Album heraus

Mehr als ein Jahrzehnt ohne eine neue Platte von Erykah Badu. Das ist schon eine Hausnummer. Doch die lange Zeit ohne eine neue Song-Sammlung der ausdrucksstarken Sängerin ist bald vorbei. Wie Badu, die kaum einen Tag untätig ist, in einem Interview mit „Billboard“ bestätigte, wird bald eine neue LP erscheinen.

Die 54-Jährige bestätigte, dass die Produktion schon am Laufen sei und sie im Studio derzeit einen Song nach dem nächsten einspiele. Produziert wird das Album im Alleingang von The Alchemist, der in der Vergangenheit bereits die Arbeiten von Kendrick Lamar, Nas und Snoop Dogg unterstützte.

Während es noch keinen Titel für die neue Einspielung gibt, erklärte Badu, warum zwischen den Alben so viel Zeit verging. „In den letzten 25 Jahren war ich acht Monate im Jahr auf Tour. Das ist eben mein Job. Ich bin eine Performance-Künstlerin. Ich bin keine Aufnahmekünstlerin. Ich komme vom Theater.“

Erykah Badu lebt für die Live-Momente

Die Live-Momente sind jedoch auch der Grund, warum sie Musikerin geworden sei: „Mich treibt die unmittelbare Reaktion zwischen mir und dem Publikum und das unmittelbare Gefühl, das darauf folgt, an. Der Punkt, an dem man selbst ein lebendiger, atmender Organismus mit den Menschen wird. Das ist es, wofür ich lebe. Es ist meine Therapie. Und für meine Fans auch. Wir machen das gemeinsam. Und ich mag die Vorstellung, dass es immer nur einmal, an einem Abend passiert.“

Mögen die neuen Songs auch noch nicht fertig sein, die 54-Jährige ist nach eigenen Angaben auf jeden Fall mit Feuereifer dabei und könne es „kaum erwarten“, bis der Nachfolger von NEW AMERYKAH, PART II: RETURN OF THE ANKH fertig ist.