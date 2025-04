Elton John ist ein Tupperware-Klauer

Elton John hat viele Gesichter – Musiker durch und durch, Stil-Ikone, Aktivist. Doch wer hätte gedacht, dass der „Rocket Man“ auch ein Tupperware-Dieb ist? Patti LaBelle, die legendäre Soul-Sängerin, hat kürzlich in einem Interview erzählt, dass der Musiker offenbar keine Grenzen kennt, wenn es darum geht, sich ein bisschen extra Haushaltsware zu sichern.

Kartenspiele, Hunger – und Tupperware

„Er war mein Pianist in London, etwa ein Jahr lang“, erinnert sich LaBelle an die 1960er-Jahre, in denen der junge Elton John als Teil der Band Bluesology unterwegs war. Damals war er noch unter seinem Geburtsnamen Reginald Dwight bekannt. Die Sängerin lud die Jungs der Gruppe damals in ihre Wohnung ein, um Karten zu spielen – und räumte dabei nicht nur musikalisch ab. „Ich habe all ihr Geld gewonnen – all ihr Pfund“, erzählt sie lachend im Interview bei „Sherri“.

Doch damit nicht genug: Da die Musiker kein Geld fürs Essen hatten, kochte LaBelle kurzerhand für die gesamte Band. Das Essen durften sie in Tupperdosen mitnehmen – aber nicht ohne klare Ansage: „Meine Tupperware ist mir sehr wichtig – ich gebe sie nicht einfach weg.“

„Ich will meine verdammte Tupperware!“

Der Deal schien klar, doch die Tupperdose von Elton John sah LaBelle nie wieder. „Ich sagte zu Elton: ‚Ich will meine verdammte Tupperware!‘“, so die Sängerin. Die Anekdote blieb hängen – und entwickelte sich über die Jahre zu einem Running Gag zwischen den beiden Stars.

Zwei Jahre nach dem Vorfall meldete sich Elton John telefonisch bei ihr und lud sie zu einer seiner Shows ein. LaBelles erste Reaktion: „Für wen machst du das Opening?“ Die Antwort kam prompt: „Ich bin jetzt Elton John.“ LaBelle erinnert sich, wie sie damals dachte: „Das ist ja ein Hexenwerk! Er hat es also vor mir geschafft, oder?!“

Ein Ring für eine Dose

Jahrzehnte später, als die beiden 2005 an LaBelles Cover von „Your Song“ für ihr Album CLASSIC MOMENTS arbeiteten, kam es zur späten Wiedergutmachung. Bei einem gemeinsamen Auftritt zog Elton seine Ringe ab und legte sie auf das Klavier. Nach dem Song wollte LaBelle ihm seinen Schmuck zurückgeben – doch Elton sagte: „Das ist deine Tupperware.“ LaBelle beendet die Anekdote: „Aber der Ring ist wunderschön – ich habe ihn noch.“ Schau dir das ganze Interview hier an:

Erst kürzlich, am 4. April, veröffentlichte Elton John gemeinsam mit Brandi Carlile das Album WHO BELIEVES IN ANGELS?