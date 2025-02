Elton John hört sich nicht gerne seine eigene Musik an

Er möchte sich nicht im eigenen Erfolg suhlen – Live-Aufnahmen von sich schaut er sich deshalb auch nicht an.

Er mag es einfach nicht, sich selbst zu betrachten: Elton John hat in einem neuen Interview offenbart, dass er Video- und Tonmitschnitte von sich lieber nicht im Nachgang begutachten will.

Unlängst sollte er aber dennoch rein vertraglich einen Mitschnitt von sich ansehen und war dann doch „überrascht, wie gut es war“. Dennoch bleibt der 77-Jährige dabei, dass er seine eigene Musik nicht zwingend auflegen würde.

Wenn er sich hört, dann nur wegen vertraglicher Bindung

Elton John gab im Gespräch mit „BBC“ preis, dass es vor kurzem eine Ausnahme gegeben habe: Er hörte eine Aufzeichnung an, weil es um die Genehmigung eines Live-Albums ging. Der Mitschnitt zeigte ein Konzert mit Ray Cooper aus dem Jahr 1977. „Ich war überrascht, wie gut sie war“, sagte er. Und er beschrieb das Erlebnis als „unglaublich“.

Als 2024 die Dokumentation „It’s never too late“, die Elton Johns Leben und Karriere im Fokus hat, erschien, meinte er Ähnliches. Er könne sich nicht erinnern, je das Video seiner Darbietung von „Candle in the Wind“ aus dem Jahr 1973 gesehen zu haben.

Online ist zumindest ein Tonmitschnitt von 1973 verfügbar:

„Ich schaue mir nie etwas über mich an, weil ich es einfach nicht mag, mich selbst zu betrachten“, so der UK-Star. Und weiter: „Ich bin nicht jemand, der sich in seinem Erfolg sonnt.“

Erfolgsmensch Elton John

So sehr er sich bescheiden gibt: Elton John gehört zu den erfolgreichsten Musikern aller Zeiten. Mit seinem Namen wurden mehr als 250 Millionen Alben verkauft. Elton John absolvierte unzählige Welttourneen. Und seit 2024 ist er einer von wenigen EGOTs.

Um dazuzugehören braucht es mindestens je eine Auszeichnung der folgenden Preisverleihungen: Emmy, Grammy, Oscar und Tony. Den Abschluss für einen EGOT machte der Emmy für „Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium“ als bestes Unterhaltungs-Special. Andere EGOTs sind zum Beispiel die Schauspielerinnen Viola Davis, Jennifer Hudson und Whoopi Goldberg. Elton John wurde der 19. EGOT.

Was jetzt kommt

Elton John bringt als nächstes zusammen mit Brandi Carlile eine Platte heraus. Der Titel: WHO BELIEVES IN ANGELS? Das Album erscheint am 4. April 2025. Ihr gemeinsames Werk entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Produzenten und Songwriter Andrew Watt sowie Elton Johns langjährigem Partner Bernie Taupin.