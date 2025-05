Ed Sheeran kündigt neuen Song mit John Mayer und Dave Grohl an

Japanese Breakfast im Interview: Begrab mich am Zauberberg

Ed Sheeran hat auf Instagram eine Sneak Peek seiner neuen Zusammenarbeit mit John Mayer und Dave Grohl geteilt. Der Song mit dem Titel „Drive“ ist Teil des Soundtracks für den kommenden „F1“-Film, der zusammen mit dem dazugehörigen Album Ende Juni erscheinen soll.

„F1 The Album“: Ein starbesetzter Soundtrack

Auf Instagram veröffentlichte der offizielle „F1“-Kanal einen kurzen Ausschnitt des gitarrenlastigen Tracks. Ed Sheeran repostete das Video später mit den Worten: „Kleiner Vorgeschmack auf den Song, den ich für den F1-Film gemacht habe. Mayer an der Gitarre, Grohl am Schlagzeug. Hat richtig Spaß gemacht, den zu machen – erscheint nächsten Monat zusammen mit dem Film. x“

„Drive“ ist Teil des offiziellen Soundtracks „F1: The Album“, der am 27. Juni erscheinen soll. Das Album umfasst insgesamt zwölf Tracks mit einem hochkarätigen Line-up aus der Musikwelt. Die ersten beiden Singles sind bereits veröffentlicht: „Lose Your Mind“ von Don Toliver feat. Doja Cat erschien Ende April, gefolgt von „Messy“ von Rose Anfang Mai. Weitere Mitwirkende auf dem Album sind unter anderem Burna Boy, Tate McRae, RAYE, Dom Dolla, Madison Beer, Sexyy Redd und viele mehr.

Der Film selbst kommt am 26. Juni in die deutschen Kinos. Regie führte Joseph Kosinski („Top Gun: Maverick“), produziert wurde das Projekt unter anderem von Brad Pitt und Lewis Hamilton. Im Zentrum steht ein ehemaliger Formel-1-Fahrer, gespielt von Pitt, der nach langer Zeit auf die Rennstrecke zurückkehrt, um seinem früheren Teamkollegen zu helfen.

Ed Sheeran: Neues Album „Play“ für September angekündigt

Erst kürzlich kündigte Ed Sheeran sein neues Album „Play“ an, das am 12. September 2025 erscheinen soll. Mit den Songs „Azizam“ und „Old Phone“ sind bereits zwei Singles daraus veröffentlicht. Aktuell ist Ed Sheeran zudem auf großer Welttournee mit insgesamt 186 Stopps, die im September in Düsseldorf endet.