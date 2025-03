Ed Sheeran bestätigt: Das neue Album ist fertig

Nachdem Ed Sheeran bereits seit Wochen immer wieder Hinweise zu einem neuen Album auf seinem Instagram-Account mit seinen Fans teilt, steht nun fest, dass die angeteaserte Platte auch tatsächlich fertig ist. Hier alle Infos dazu im Überblick.

Ed Sheeran ist aufgeregt

Am 19. März postete der Musiker ein Video auf Instagram, in dem er zusammen mit seinem Produzenten Ilya Salmanzadeh im Studio zu sehen ist. Dabei läuft der bis jetzt unveröffentlichte Song „Azizam“. In der Caption zum Beitrag schrieb der Brite: „Album fertig. Single bald. Ich bin sehr aufgeregt, wie man sehen kann.“ Man kann es wirklich nachvollziehen, denn Ed Sheeran singt und tanzt zu seinem neuen Track durch das Studio.

Das Wort „Azizam“ stammt aus dem Persischen und bedeutet auf Deutsch so viel wie „Schatz“ oder auch „Liebling“. Im Song-Snippet singt Sheeran: „Azizam / Meet me on the floor tonight / Show me how to move like the water / In between the dancing lights / Be my, be my Azizam.“ Im Deutschen heißt das in etwa: „Azizam / Triff mich heute Abend auf dem Dancefloor / Zeig mir, wie man sich wie das Wasser bewegt / Zwischen den tanzenden Lichtern / Sei mein, sei mein Azizam.“

Vor ein paar Tagen performte der 34-Jährige den Song bereits live, bei einer Pop-up-Show in New Orleans. Der Gig ist Teil einer Reihe von Überraschungskonzerten, die der Artist momentan in den Vereinigten Staaten spielt. Hier reinschauen:

Ist PLAY der Titel des neuen Albums?

In letzter Zeit hat der Musiker seine Fans immer wieder mit Hinweisen zu neuer Musik gefüttert. Beispielsweise änderte er vergangenen Monat bereits sein Profilbild auf Instagram und deutete an, dass sein neues Album PLAY heißen könnte.

Seit seinem Debütalbum PLUS (+) im Jahr 2011 hat Ed Sheeran fünf LPs mit mathematischen Symbolen veröffentlicht: MULTIPLY (x) (2014), DIVIDE (÷) (2017), EQUALS (=) (2021) und SUBTRACT (-) (2023). Die Titelwahl hatte bislang nicht nur Wiedererkennungswert, sondern soll für ihn auch verschiedene Phasen seines Lebens widergespiegelt haben. 2023 erschien dann AUTUMN VARIATIONS, mit dem er sich endgültig von der „Mathematics-Era“ verabschiedete.