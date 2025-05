Die Psychedelic Furs kommen 2025 nach Deutschland – ME präsentiert

Gegründet in den späten 70ern in London, kamen die Psychedelic Furs direkt aus der britischen Post-Punk-Szene. Die Band um Sänger Richard Butler und seinen Bruder Tim Butler am Bass hatte sich mit ihrem self-titled Debütalbum von 1980 in Europa etabliert. Doch erst TALK TALK TALK, ein Jahr später, verhalf ihnen zum Durchbruch in den USA. Auf diesem Album war auch einer ihrer bekanntesten Songs „Pretty in Pink“ enthalten, der später als Titelsong für den gleichnamigen Filmklassiker von John Hughes diente.

Die darauffolgende Platte FOREVER NOW enthielt ihren zweiten großen Hit „Love My Way“, der ihr erster Song war, der es in die Billboard Hot 100 schaffte. Auch bei jüngeren Generationen erlebte der Song vor ein paar Jahren ein Revival – nicht zuletzt durch den Coming-of-Age-Film „Call Me by Your Name“. In einer Szene tanzt der Hauptcharakter zu diesem Song, was zu einem deutlichen Anstieg der Streamingzahlen führte.

2020 erschien das achte Studioalbum der Band und das erste seit fast 30 Jahren. Auf MADE OF RAIN bleiben sich die Psychedelic Furs musikalisch treu. 2023 verstarb ihr Saxophonist Mars Williams.

Nun kommen sie für zwei Konzerte im November nach Deutschland

Alle Termine auf einen Blick:

06.11. Hamburg, Gruenspan

08.11. Berlin, Columbia Theater

Tickets

Die Termine in Deutschland sind Teil ihrer Europatournee im Winter. Karten gibt es ab Freitag (16. Mai) hier und der Vorverkauf startet schon am Mittwoch.