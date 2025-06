Diddy im Gefängnis: Familie schickt Vatertagsgrüße

Trotz Gerichtsprozess muss Sean „Diddy“ Combs zum Vatertag nicht ohne Liebe auskommen: Seine Familie hat ihn mit bewegenden Nachrichten unterstützt.

Christian Combs: „Happy Father‘s Day, Pops”

Justin Combs teilte am Sonntagnachmittag einige private Szenen, wie „TMZ“ ebenfalls teilte, die ihn, Diddy, seinen Bruder Christian und Quincy Brown — Kim Porters Sohn, den Sean Combs adoptiert hat — beim Feiern und Umarmen zeigen. Sean Combs ist im Hintergrund zu hören, wie er sagt: „Ein stolzer Tag für mich.“ Das Video endet mit einer ausgelassenen Szene, in der alle zusammen jubeln.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Christian Combs veröffentlichte ebenso einige Fotos, die ihn als kleiner Junge im Arm seines Vaters Diddy zeigen. Christian kommentierte das Bild mit den Worten: „Happy Father‘s Day, Pops!! Ich liebe & vermisse dich!!! Wir warten zu Hause auf dich.“

Diddy’s kleinste Tochter Love, die im Laufe des Jahres drei Jahre alt wird, schickte ebenso Grüße. Der Instagram-Post, offenbar im Auftrag ihrer Familie erstellt, zeigte Sean Combs, wie er Love im Arm hält — unterstützt durch die Caption: „Happy Dada Day! 💕🥰.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Zwillingsschwestern D’Lila und Jessie haben bis zum jetzigen Zeitpunkt nichts gepostet.

Sean Combs vor Gericht – mehr zum Fall

Der 24. Verhandlungstag im Verfahren gegen Combs soll am nächsten Tag in New York weitergehen. Ihm werden unter anderem Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung und weitere schwerwiegende Verbrechen zur Last gelegt. Der Ausgang des Verfahrens ist zum jetzigen Zeitpunkt ebenso unklar wie die Zukunft von Sean Combs.