Dennis Rodman: In einem Aprilscherz wurde er für tot erklärt

Dennis Rodman versicherte via Instagram mittlerweile, dass er „am Leben ist und es ihm gut geht“. Zuvor verbreiteten sich falsche Berichte über den Tod des Basketballspielers im Internet.

Alles nur ein Spaß?

Am Dienstag, den 1. April, wurde in einem Instagram-Post von „Memerunnergpt“ behauptet, dass Rodman an einem „autoerotischen Erstickungsunfall“ gestorben und „in seiner Wohnung gefunden“ worden sei. Während manche Fans der Meldung wohl zunächst geglaubt hatten, kritisierten andere den Streich. „Die Behauptung, jemand sei für einen Aprilscherz gestorben, ist ein schlechter Scherz … mach es besser“, schrieb ein User.

Um klarzustellen, dass es sich bei dem Ganzen nur um einen geschmacklosen Aprilscherz handelte, teilte der Sportler noch am selben Tag ein Foto von sich auf Instagram und schrieb dazu: „Yesss Sirr, lebendig und gut drauf“. Seine Fans schienen erleichtert über die Nachricht. „Ich schwöre, ich wollte nur mal nachsehen“ und „Die Menschen sind komisch. Freut mich, dich zu sehen“, heißt es unter anderem in den Kommentaren. Was der 63-Jährige von dem Ganzen hält oder ob er sogar etwas mit dem Scherz zu tun hatte, ist unklar.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr über das ehemalige NBA-Mitglied

Dennis Rodman legte eine erfolgreiche Basketballkarriere für die USA hin. 1986 trat er erstmals in die NBA ein und spielte für die Detroit Pistons. Später war er Teil vieler weiterer Teams wie den Chicago Bulls oder den Los Angeles Lakers. 2006 beendete er seine Karriere als Sportler und 2011 wurde er in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame aufgenommen.

Ende 2024 gab es bereits zahlreiche Schlagzeilen um den ehemaligen NBA-Star. Seine Tochter Trinity Rodman ist ebenfalls Sportlerin und spielt unter anderem für die Fußball-Nationalmannschaft der USA. In einer Folge des Podcasts „Call Her Daddy“ von Alex Cooper war die 22-Jährige zu Gast und erzählte von der schwierigen Beziehung zu ihrem Vater. Sie erklärte, dass das Verhältnis der beiden sogar so negativ behaftet sei, dass sie die „Hoffnung verloren“ habe, dass sich das nochmal ändern würde. Kurz darauf entschuldigte sich Dennis Rodman öffentlich in Form eines Instagram-Posts bei seiner Tochter.

Die falsche Meldung um Dennis Rodman war natürlich nicht der einzige Aprilscherz, auf den man reinfallen konnte. Beispielsweise postete Cardi B ein Video von sich, in dem sie sich mit einer „Raising Cane’s“-Sauce eincremt.