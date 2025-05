Autoren sind gefunden: Das Beatles-Biopic nimmt Gestalt an

Japanese Breakfast im Interview: Begrab mich am Zauberberg

Das vielleicht ambitionierteste Musikfilmprojekt des Jahrzehnts wird konkreter: Sam Mendes‘ vierteilige Beatles-Filmreihe hat ihre Drehbuchautoren gefunden. Wie „Deadline“ berichtet, sollen Jez Butterworth, Peter Straughan und Jack Thorne an dem Skript von „The Beatles – A Four Part Cinematic Event“ mitarbeiten. Ob sie jeweils einen der vier Filme übernehmen oder gemeinsam an allen arbeiten, ist bisher unklar.

Das bringen die Autoren mit – von „James Bond“ über „Konklave“ bis hin zu „Adolescence“

Butterworth bringt dabei nicht nur Theater-Prestige (Tony Award für „The Ferryman“) mit, sondern auch reichlich Filmerfahrung. Unter anderem schrieb er an dem Oscar-nominierten „Le Mans 66“ (alias „Ford v Ferrari“) und „James Bond 007: Spectre“ mit, wo er bereits mit Mendes zusammenarbeitete. Auch hat er schon Erfahrung im Biopic-Kosmos: Der 2014 Film „Get on Up“ über das Leben von Musik-Legende James Brown trägt seine Handschrift.

Straughan erhielt gerade erst den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch für den Thriller „Konklave“ (2024), bei dem er auch Executive Producer war. Sonst ist seine bisherige Filmografie eine Mischung aus Comedy („Frank“) und Spionagethrillern („Dame, König, As, Spion“).

Auch Jack Thorne hat gerade noch an einem von der Kritik gefeierten Projekt mitgewirkt. Die britische Miniserie „Adolescence“, bei der Throne sowohl Drehbuchautor, Executive Producer und Schöpfer war, ist noch in aller Munde.

Das Beatles-Biopic: Ein Projekt mit großen Ambitionen

Die Beatles-Biopic-Filmreihe wurde auf der CinemaCon 2025 erstmals vorgestellt und soll 2028 – innerhalb eines Monats – im Kino erscheinen. Jeder Teil widmet sich einem der vier Bandmitglieder: John Lennon (gespielt von Harris Dickinson), Paul McCartney (Paul Mescal), George Harrison (Joseph Quinn) und Ringo Starr (Barry Keoghan).

Sony produziert das Kinoprojekt gemeinsam mit Apple Corps Ltd. – dem offiziellen Beatles-Unternehmen. Es gibt eine Besonderheit: Es ist das erste vollständig autorisierte Biopic der Band. „Die Beatles haben mein Verständnis von Musik verändert“, sagt Mendes auf der CinemaCon. Seit Jahren arbeite er auf dieses Projekt hin, jetzt nehme es endlich Fahrt auf.