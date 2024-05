Aus! Kein „Melt!“-Festival mehr ab 2025

Nach 27 Jahren ist leider Schluss.

Das „Melt!-Festival wird nach diesem Jahr Geschichte sein. Nach 27 Jahren ist Schluss. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag (30. Mai 2024) in den sozialen Medien bekannt.

Sie schreiben:

„Liebe MELT-Familie,

nach 27 unvergesslichen Jahren müssen wir schweren Herzens bekannt geben, dass das MELT Festival in diesem Jahr zum letzten Mal stattfinden wird. Aufgrund verschiedener Faktoren können wir das Festival leider nicht weiterführen.

Hätte uns im Jahr 1997, unserem allerersten Jahr, jemand gesagt, dass es das MELT Festival auch 2024 noch geben würde, hätten wir diese Person wohl für verrückt erklärt. 1999 fanden wir in Ferropolis unser Zuhause und haben dort 25 Jahre lang getanzt, gefeiert und unvergessliche Momente erlebt.

Unser Ziel war es immer, besondere und einzigartige Erlebnisse zu schaffen, einen Raum zu bieten, in dem man frei sein und sich der Musik und der Nacht hingeben kann. Dank euch wurde diese Vision Wirklichkeit.

Die Erinnerungen an den unvergleichlichen Charme von Ferropolis, den zeitlosen und sagenhaften Sleepless Floor, das Lichtermeer am Autoscooter, die magischen Sonnenaufgänge und die vielen legendären Auftritte und Erlebnisse werden für immer in unseren Herzen bleiben. Wir möchten uns bei jedem einzelnen von euch bedanken: für eure Leidenschaft, eure Treue und die unglaublichen Erinnerungen, die wir gemeinsam geschaffen haben.

Wer ein letztes Mal mit uns durch die Nacht tanzen, den unvergesslichen Vibe erleben und die Mystik des MELT spüren möchte, ist herzlich zum @MELT 2024 eingeladen. Und natürlich haben wir noch die ein oder andere Überraschung parat, die wir an dieser Stelle aber noch nicht verkünden dürfen.

Mit tiefster Dankbarkeit und Liebe,

Euer MELT-Team“.

Das erste Melt!-Festival fand 1997 am Bernsteinsee in Brandenburg statt. Mittlerweile aber ist das ehemalige Industriegelände Ferropolis in Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt) die herrliche Kulisse des Events geworden. Und am 11. Juli findet dort die vorläufig letzte Ausgabe des Festivals statt.

Mit dabei: James Blake, Sugababes, Paula Hartmann

Wie „Bild“ meldet, liege der Grund für das Ende laut der Festival-Chefs in „unüberwindbaren Veränderungen in der Festivallandschaft, die nicht mehr mit dem Markenkern des Festivals in Einklang zu bringen sind“. Allerdings seien vom Veranstalterteam andere Live-Events geplant.

Auch 2024 findet das Melt Festival wieder – wenn auch zum letzten Mal – in Ferropolis statt. Der Zeitraum: 11. bis zum 13. Juli. Mit dabei: James Blake, Sugababes, Paula Hartmann, Skepta, Romy und auch DJ Koze.