Andy Bell wird wieder als Bassist bei Oasis-Tour dabei sein

Eine der meist erwarteten – man könnte auch behaupten: überraschendsten – Tourneen startet in weniger als zwei Monaten. Im Mittelpunkt stehen natürlich die Gallagher-Brüder Liam und Noel. Doch auch das rechtliche Line-Up formiert sich langsam für die Oasis-Reunion.

Obwohl es schon vermutet wurde, bestätigt Andy Bell nun: Er ist wieder als Bassist mit der Band unterwegs.

Andy Bell: (fast) von Anfang an dabei

Zu sagen Andy Bell ist ein Urgestein der Band ist zwar faktisch falsch – er ersetzte Oasis-Gründungsmitglied Paul McGuigan 1999 –, doch blieb er ab dort bis zur Auflösung Oasis 2009 ein fester Bestandteil. In dieser Zeit steuerte er auch selbst Songideen bei.

Nachdem wohl bekanntesten Geschwisterstreit der jüngeren Rock-Geschichte, folgte Bell dann Liam Gallagher in sein Post-Oasis-Projekt Beady Eye. Er ist den Fans also bestens vertraut.

Umso mehr sollte es sie also freuen, dass Bell in einem Interview „Oe24“ nun seine offizielle Teilnahme an der Welttournee bestätigte: „Ja ich bin dabei und freue mich schon. Wir sehen uns dann auf Tour. Oder eher du mich, weil ich werde dich ja im Publikum kaum entdecken können!“

Oasis-Reunion: Line-Up schon vorher vermutet

Andy Bells Mitwirken bei der Tour war schon im Vorhinein vermutet worden. Im März hatte „NME“ durch Personen aus dem inneren Oasis-Kreis bereits das Line-Up der Live-Besetzung angedeutet, eine offizielle Bestätigung gab es damals aber nicht.

Neben Andy Bell sollen auch noch eine Reihe andere Oasis-Originale die Band aus Manchester unterstützen. An der Gitarre wird Gem Archer am Start sein, der einst Bonehead ersetzte und auch von 1999 bis zum bitteren Ende mitspielte. Neben Beady Eye war er auch an Noels Band High Flying Birds beteiligt.

Doch auch Paul „Bonehead“ Arthurs lässt sich seine Wiederkehr bei den Britrockern nicht nehmen. Ein neues Gesicht ist jedoch auch zu sehen: Joey Waronker wird an den Drums sitzen, er hatte zuvor schon mit R.E.M., Roger Waters und Elliott Smith zusammengearbeitet.

Die Oasis-Tour umschließt bisher insgesamt 41 Konzerte und bewegt sich einmal über den ganzen Globus. Deutschland Termine sind allerdings nicht dabei.