An der Bar: Musikexpress trifft LUNA – Der Trailer ist da

Es gibt Grund zum Feiern! Wir launchen nämlich unsere neue Interview-Serie. In der ersten Folge zum Anstoßen dabei: LUNA.

Na, wer hat Bock auf Frinks? Dann setzt euch zu uns an die Bar!

In der allerersten Folge unserer „An der Bar“-Serie haben wir Alina Striedl, alias LUNA, auf eine Freirunde Drinks an der Theke des Berliner Lidolino getroffen und sie dazu befragt, wie gut sie sich mit Wein (lol) auskennt, warum sie am liebsten nachts Songtexte schreibt und weshalb sie ausgerechnet eine Waschmaschine von ihrer Lieblingsbarkeeperin geschenkt bekommen hat.

Alles über unsere neue „An der Bar“-Serie

Hier finden sich Künstler:innen mit ME-Host Hella Wittenberg in gemütlicher Atmosphäre am Tresen für einen Deep Talk zusammen. Dabei geht es auch um die Lieblingsdrinks, um peinliche wie lustige Erlebnisse an der Bar, über das Freundschaftenschließen zu später Stunde und gute Musik, die einen den Heimweg nach Hause immer weiter nach hinten schieben lässt.

„An der Bar“ gibt es monatlich zum einen als Video-Format zum richtig Reinfühlen und zum anderen in knackiger Form im Print.

Seht euch hier den ersten Trailer mit LUNA an:

Dann geht’s richtig los

Die erste „An der Bar“-Folge mit LUNA erscheint am 17. Mai auf unserer Website. Be prepared!