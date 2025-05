Amber Heard gibt Geburt von Zwillingen bekannt

Amber Heard hat am Muttertag verkündet, dass sie nun auch Mutter von Zwillingen ist. In einem Beitrag auf Instagram teilte sie die Nachricht. Die 39-jährige Schauspielerin, die bereits 2021 ihre Tochter Oonagh willkommen geheißen hatte, beschrieb die Reise zur Mutterschaft als teilweise „humbling“, aber auch als „unvergesslich“.

In ihrem Post zeigte Heard ein Bild von den Füßen ihrer Zwillinge und schrieb dazu: „Der Muttertag 2025 wird einer sein, den ich nie vergessen werde.“ Sie fügte hinzu: „In diesem Jahr bin ich überglücklich, die Vollendung der Familie zu feiern, die ich jahrelang aufzubauen versucht habe. Heute teile ich offiziell die Nachricht, dass ich Zwillinge in die Heard-Familie aufgenommen habe. Meine Tochter Agnes und mein Sohn Ocean halten meine Hände (und mein Herz) voll.“

„Meine Traumfamilie und ich feiern mit euch“

In ihrem Beitrag blickte die „Aquaman“-Darstellerin auch auf die Geburt ihrer ersten Tochter, Oonagh, zurück. Sie erinnerte sich daran, wie sich ihr Leben vor vier Jahren für immer verändert hatte. „Als ich meine erste Tochter Oonagh bekam, dachte ich, ich könnte nicht mehr vor Freude platzen. Nun, jetzt platze ich dreifach!!!“, so Heard.

Mutter zu werden, allein und zu ihren eigenen Bedingungen, trotz ihrer Fruchtbarkeitsstörungen, sei die „most humbling“ Erfahrung ihres Lebens gewesen. In ihrem Post richtete sie eine herzliche Botschaft an alle Mütter weltweit: „Ich bin unendlich dankbar, dass ich diese Entscheidung verantwortungsbewusst und durchdacht treffen konnte. An alle Mütter, wo auch immer ihr heute seid und wie ihr auch hier hergekommen seid, meine Traumfamilie und ich feiern mit euch.“

Wachsende Unterstützung in den sozialen Medien

Heards Worte hat viele ihrer Follower in den sozialen Medien inspiriert. Ein Fan kommentierte auf X (ehemals Twitter): „Tolle Neuigkeiten – Amber verdient alles Glück der Welt!“ Ihre Offenheit und ihre positive Einstellung haben bei ihren Fans großen Zuspruch gefunden.

Seit dem Prozess mit Johnny Depp lebt Amber Heard eher zurückgezogen in der Nähe von Madrid und hält ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Heards Wunsch nach Mutterschaft

Heard hatte in der Vergangenheit bereits über ihren Wunsch gesprochen, Mutter zu werden. Bei der Ankündigung der Geburt ihrer Tochter erklärte sie, dass es ihr besonders wichtig war, ein Kind „nach ihren eigenen Vorstellungen“ zu bekommen. Sie betonte, wie radikal es für Frauen sei, einen so grundlegenden Teil ihres Schicksals selbst zu gestalten und auf ihre eigene Weise zu leben. „Ich hoffe, wir kommen an einen Punkt, an dem es normalisiert wird, keine Verlobungsringe zu brauchen, um ein Babybett zu haben“, sagte sie damals in einem Instagram-Beitrag.